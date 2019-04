Kan Ajax toveren in Turijn? De plussen en minnen op een rij

Dusan Tadic duelleert met Daniele Rugani. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Een gelijkspel thuis, een ’dodelijke’ dubbel tellende tegentreffer en nog tegen Italianen ook. De halve finale van de Champions League lijkt voor het dappere Ajax na de kraker tegen Juventus (1-1) ver weg. Maar is dat ook zo? Er is morgen in Turijn genoeg houvast voor een vergelijkbare megastunt als bij Real Madrid. Al zijn er ook wat redenen om te twijfelen aan de goede afloop. De plussen en minnen op een rij.