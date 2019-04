Onrust bij FC Twente in aanloop naar titelduel

FC Twente-trainer Marino Pusic Ⓒ BSR Agency

ENSCHEDE - Door de misstap van de enig overgebleven achtervolger Sparta Rotterdam tegen TOP Oss (1-4) is FC Twente nog maar één zege van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie verwijderd. De club uit Enschede kan komende vrijdag in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax al de titel veiligstellen en daarmee de gewenste terugkeer op het hoogste niveau na één seizoen realiseren.