Lille vermorzelt Paris Saint-Germain: 5-1!

PSG was Lille in de beginfase van het duel behulpzaam. Thomas Meunier werkte in de zevende minuut de bal in eigen doel voor de 1-0. Juan Bernat maakte vier minuten later nog wel gelijk, maar de Spanjaard werd nog voor rust met rood van het veld gestuurd.

In de tweede helft liep Lille tegen tien Parijzenaars uit naar 5-1. Nicolas Pépé maakte zijn negentiende competitiegoal van het seizoen. Jonathan Bamba, Gabriel dos Santos en José Fonte maakten de andere treffers.

PSG speelt aanstaande woensdag bij Nantes. Mocht de ploeg van coach Thomas Tuchel die wedstrijd winnen, dan zijn ze niet meer in te halen door Lille en is de zesde titel in zeven jaar tijd alsnog binnen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1