Goed nieuws voor Verstappen en Gasly

Naar verluidt krijgen de bolides van beide coureurs van Red Bull er dan zo’n twintig pk vermogen bij, wat gemiddeld zou moeten neerkomen op een winst van twee tienden van een seconde per ronde.

Red Bull-teambaas Helmut Marko bevestigde in Shanghai al dat hij goed nieuws had gekregen van Honda. De Japanse leverancier is er alles aan gelegen om de nieuwe compagnon extra power te geven en blijkt tot nu in ieder geval zeer betrouwbaar. Red Bulls vorige krachtbron-fabrikant, Renault, worstelt dit jaar opnieuw met de motor. Nico Hülkenberg viel in China opnieuw uit door motorische problemen.

