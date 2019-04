Max Verstappen wacht rustig af, nog wel...

Sebastian Vettel (l) slaat in zijn Ferrari de aanval van Max Verstappen af. Het is één van de spaarzame interessante momenten tijdens de Grand Prix van China. Ⓒ BSR/Socrates

SHANGHAI - Geduld, geduld, geduld. Terwijl Red Bull Racing ook na de Grand Prix van China volop huiswerk heeft meegekregen, wacht Max Verstappen rustig af. Nog wel, tenminste. Hij heeft hoe dan ook een betere auto nodig om echt mee te doen met de big boys. Met die wetenschap is zijn vastgehouden derde plaats in de WK-stand, na een vierde plek in Shanghai, al een prestatie op zich.