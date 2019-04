Clasie met toekomst bezig: ’Dat besef is er wel’

Clasie, bij afwezigheid van Van Persie in de basis weer aanvoerder, werd een kwartier voor het einde door zijn trainer Giovanni van Bronckhorst gewisseld en daar was hij niet van gediend. Een volle Kuip zag de middenvelder tieren toen hij richting de dug-out slenterde. Van Bronckhorst kreeg geen hand, Clasie smeet met zijn kleding langs de kant en moest door teamgenoten worden gekalmeerd.

„Een paar minuten later zag ik, daar in de dug-out, al in dat het niet zo slim was. Ik had er spijt van. In de twintig jaar dat ik voetbal heb ik dit nog nooit gedaan en het is ook helemaal niets voor mij om zo te reageren”, zegt hij. Clasie doet zijn verhaal in de catacomben van het stadion zaterdagavond, waar hij met veel emotie al zijn excuses heeft aangeboden bij zijn coach. „En naar de spelers ga ik dat ook nog doen”, zegt hij.

Onbewust, geeft hij even later toe, zijn meerdere frustraties hem de baas geworden. Hij verwachtte meer van zijn terugkeer bij Feyenoord. Zowel met de ploeg als individueel is er niet op een constant hoog niveau gepresteerd. Hij had meer wedstrijden willen schitteren, zoals hij dat vóór zijn periode in Engeland in De Kuip deed. En dan is er ook nog de onzekerheid over zijn toekomst.

De club heeft geen geld om jou terug te kopen, dus je weet niet wat er met je gaat gebeuren?

Clasie, wiens contract bij Southampton nog tot 2020 doorloopt: „Natuurlijk speelt mijn toekomst mee in mijn hoofd. Niet direct tijdens de wedstrijd, maar onbewust buiten de wedstrijden om wel. Op dit moment wil ik me alleen maar focussen op het veroveren van de derde plek met Feyenoord. Ik wil het hier zo goed mogelijk afsluiten. Op wat er daarna gaat gebeuren met mij heb ik nu toch geen invloed. Maar ik speel natuurlijk wel voor mijn toekomst, dat besef is er wel.”

Jouw wissel was een tactische, want je speelde nu beter dan een week eerder toen je ook werd gewisseld.

„Dat besef ik ook. Een week eerder was ik niet in goede doen. Ik voel zelf wanneer ik beter of minder in de wedstrijd zit dit seizoen. Juist nu dacht ik mijn steentje te kunnen bijdragen en wilde ik de 90 minuten vol maken. Ook al stonden we met tien man tegenover elf van Heracles, we bleven de bovenliggende partij. Maar ik begrijp waarom Robin in het veld kwam. Ik had al het gevoel dat er na die rode kaart voor Nicolai Jørgensen nog meer in zat voor ons.”

Clasie denkt dat Feyenoord genoeg kwaliteit heeft om AZ opzij te zetten in de rechtstreekse confrontatie zaterdagavond. „Bij AZ hebben ze net als bij Feyenoord naast veel ’ups’ ook wat ’downs’ gehad. Wij kunnen van iedereen winnen, maar ook van iedereen verliezen. Dat is de grootste valkuil van Feyenoord geweest dit seizoen. Niet constant kunnen zijn heeft ons opgebroken. En dat geldt ook een beetje voor mijzelf.”

Clasie verlaat balend het veld. Ⓒ BSR/Socrates

Dankzij Steven Berghuis, die beide doelpunten voor zijn rekening nam tegen Heracles, sleepte Feyenoord de winst binnen tegen Heracles. De vleugelspits maakte de tweede vanaf de penaltystip, nadat Eric Botteghin naar de grond was getrokken. Op dat moment voetbalde Feyenoord al een tijdje met tien man, omdat Jørgensen een schop had uitgedeeld aan Tim Breukers.