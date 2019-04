PSV put hoop uit bizar scenario van 2016

Tegen De Graafschap (2-1 zege) koos Van Bommel voor Mohamed Ihattaren (17) en Michal Sadilek (19), wat ten koste ging van Gaston Pereiro en Jorrit Hendrix. In de rust greep de PSV-trainer alweer in en werd de weinig gelukkige Ihattaren vervangen door Donyell Malen. De hard werkende en agressief spelende Sadilek kon zich wél positief onderscheiden bij zijn eerste basisplaats in een thuisduel. ,,Gezien de kansen hadden we met 7-1 kunnen winnen, maar uiteindelijk mogen we blij zijn, dat het toch nog drie punten zijn geworden.”

De afloop van dit seizoen vertoont inmiddels de nodige gelijkenissen met de ontknoping van het seizoen 2015/2016, toen Ajax en PSV ook zo’n nek-aan-nekrace uitvochten. Het was toen PSV dat in speelronde 31 in punten gelijk kwam met Ajax, dat net zoals nu het geval is het voordeel had van een beduidend beter doelsaldo. Wekenlang was de Eredivisie in de ban van de jacht op doelpunten van de twee ploegen bovenin, maar aan het einde van de rit deed het er allemaal niet toe, omdat Ajax op de laatste speeldag gelijkspeelde bij De Graafschap.

,,Toen hebben we kunnen zien wat er nog voor gekke dingen kunnen gebeuren op zo’n laatste speeldag”, aldus Luuk de Jong, die bij die ontknoping een hoofdrol vervulde door PSV met twee cruciale goals de overwinning te bezorgen op bezoek bij PEC Zwolle. Behalve De Jong maakten van de huidige PSV-selectie ook Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix en Gaston Pereiro die memorabele ontknoping van de competitie mee.

,,Daar hebben we het al wel over gehad in de kleedkamer”, aldus De Jong. ,,We hebben de andere jongens duidelijk gemaakt, dat je erin moet blijven geloven. Je hebt altijd nog een kans. Dat hebben we toen wel kunnen zien.”

Steven Bergwijn heeft voor de gelijkmaker gezorgd. Ⓒ René Bouwman