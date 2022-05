Red Bull zet Juri Vips in tijdens eerste vrije training in Barcelona

Elk Formule 1-team heeft de verplichting om elk seizoen minimaal twee keer een jonge coureur in te zetten. Voor Vips wordt het een druk weekeinde, want de coureur uit Tallinn komt ook in actie in de Formule 2. In dat racekampioenschap bezet Vips de 8e plek in het tussenklassement.

„Zo blij dat ik bij Red Bull mijn debuut kan maken in een Formule 1-weekeinde”, schrijft Vips op Instagram. „Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik ben voor de kans die ze me hebben gegeven.”

Behalve De Vries en Vips rijden ook de Poolse routinier Robert Kubica stapt in de Alfa Romeo. De Vries, wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E, vervangt in de eerste sessie van een uur de Thai Alexander Albon. De 37-jarige Kubica neemt het stuur over van de Chinees Zhou Guanyu, die in de tweede training terugkeert in de auto.