’Klaas-Jan extra wapen tegen Juventus’

Klaas-Jan Huntelaar schiet met scherp tegen Excelsior. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Klaas-Jan Huntelaar is sinds zaterdagavond de oudste Ajacied ooit die een hattrick maakte voor zijn club. De inmiddels 35-jarige spits had met zijn drie treffers een groot aandeel in de 6-2 zege op Excelsior. Voor trainer Erik ten Hag is het bijzonder fijn om zo’n goalgetter achter de hand te hebben. Dat stelt Martijn Reuser, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement. „Hoe mooi zou het zijn als Huntelaar ook in de Champions League het beslissende doelpunt maakt tegen Juventus.”