Ton Boot

In 1979 werd het beste Nederlandse basketbalclubteam ooit, EBBC uit Den Bosch, voor het eerst kampioen van Nederland. Er zouden nog veel titels volgen. Maar belangrijker, in dat jaar speelde dit team de Europacup II-finale tegen het Italiaanse Cantù. Er werd helaas nipt verloren. Het was mijn debuutseizoen als coach bij EBBC.