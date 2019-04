Groningen-spelers grappen over Barça-target

De jeugdinternational vond zelf dat hij niet zijn beste wedstrijd afwerkte, maar dat ligt veel meer aan de zelfkritische benadering van zijn eigen ontwikkeling, dan wat men in het Abe Lenstra Stadion van hem zag. In blessuretijd nog speelde de middenvelder zichzelf een keer vrij tussen twee man door, op een manier die zijn talent verried.

Reis zelf kan deze dagen niet teveel zeggen over de spectaculaire transfer die in de maak is. „Ik wil me alleen maar bezighouden met FC Groningen, over Barcelona ga ik me verder niet uitlaten”, zegt Reis in eerste instantie met een grijns. „Maar of het me wel wat doet? Ja, natuurlijk. Als zo’n grote club langskomt en ik daar in de belangstelling sta, dan is dat een mooi compliment en kan ik alleen maar trots en blij zijn.”

Binnen de spelersgroep sloeg het nieuws in als een bom. „De jongens maken wel geintjes natuurlijk, beginnen ze ineens namen op te noemen van Barcelona-spelers”, vertelt Reis. „Dat is voetbalhumor en daar kan ik alleen maar om lachen. We zullen zien of het echt gaat gebeuren. Ik ben nu bezig met FC Groningen. Alles wat op de achtergrond gebeurt, daar houd ik me niet mee bezig.”