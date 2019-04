Terpstra: ’Dat is nooit gecommuniceerd’

De winnaar van 2014 was duidelijk over de zege van zijn voormalige ploegmaat Philippe Gilbert. ,,De sterkste heeft gewonnen. Het is mooi voor Philippe dat hij ook dit monument aan zijn indrukwekkende palmares toevoegt.”

Voor de 34-jarige Noord-Hollander is koersen op datzelfde niveau nog even niet aan de orde. In huize Terpstra is men amper bekomen van de schrik en de schade die een week eerder in de Ronde van Vlaanderen werd opgelopen. Door een keiharde val verloor Terpstra het bewustzijn en liep daardoor een zware hersenschudding op. Hij moest zelfs een nacht in het ziekenhuis blijven, al gaat het inmiddels een stuk beter. ,,De afgelopen week was ik vooral heel erg moe, maar de laatste twee dagen gaat het echt de goede kant op.”

Hij wil zich echter nog niet wagen aan een datum waarop hij zijn rentree maakt. ,,Die wandeling met de honden was eigenlijk de eerste echte test. Van de week wil ik de fiets pakken en dan ga ik kijken of het een uurtje gaat en misschien de volgende dag twee uur”, aldus Terpstra, die het gerucht dat hij op 22 april in Tro-Bro Léon zou starten direct ontkracht. ,,Dat is nooit gecommuniceerd. Niet door mij of door de ploeg en gaat ook niet gebeuren”, aldus de man van Team Total Direct Energie.

Bekijk ook: Terpstra na zware val in Ronde van Vlaanderen naar ziekenhuis

Terpstra heeft zich er bij neergelegd dat hij na het uitvallen in Vlaanderen en missen van Parijs-Roubaix geen haast heeft. ,,Dit waren de koersen waar ik naartoe heb gewerkt, die zijn nu voorbij. We zien wel wanneer ik weer in staat ben om terug te keren in het peloton. Dit is geen normale blessure, hier moet je voorzichtig mee zijn. Ik ga het rustig opbouwen en vooral niks forceren.”