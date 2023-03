Amsterdamse kickbokser doet graag dingen die nog niet gedaan zijn Beztati heeft ook liefde voor boksen: ’Ik versla Paul en Fury op één avond’

Tyjani Beztati (links) bij de weging. Ⓒ Glory

AMSTERDAM - De focus van Tyjani Beztati is momenteel volledig gericht op het titelgevecht van zaterdag tegen Petchpanomrung Kiatmookao. De Amsterdammer is naar eigen zeggen ’in bloedvorm’ en stapt liever gisteren dan vandaag de ring in. „We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Nu draait het alleen nog om de messen slijpen.”