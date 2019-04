Ajax na 1-1 in Amsterdam: drie keer door, vier keer eruit

In het verleden begonnen Ajax in Europees verband zeven keer aan een confrontatie in de knock-outfase nadat het heenduel in eigen huis met dezelfde cijfers was gelijkgespeeld. Vier keer vloog Ajax eruit. Drie keer bereikten de hoofdstedelingen de volgende ronde.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat Ajax twee keer een 1-1 gelijkspel te boven kwam in de voorronde van de Champions League. Zowel in het seizoen 2010/2011 als in het seizoen 2016/2017 lukte dit tegen PAOK Saloniki.

Onder Louis van Gaal werd in de kwartfinales van de Champions League ook een keer een 1-1 uit Amsterdam omgezet in een plek in de volgende ronde. In het seizoen 1996/1997 won Ajax na verlengingen met 2-3 op bezoek bij Atletico Madrid.

Bijna 52 jaar geleden lukte het de Amsterdammers niet om na een 1-1 gelijkspel Dukla Praag te vloeren bij de laatste acht van de Europa Cup 1. In Tsjechië werd er met 2-1 verloren. In het seizoen 1967/1968 vloog Ajax er met dezelfde uitslagen uit tegen Real Madrid.

Ook tegen Juventus ging het al eens mis na een 1-1 in Amsterdam. In het seizoen 1977/1978 werden penalty’s het Ajax van Tomislav Ivic uiteindelijk fataal. De laatste keer dat Ajax een 1-1 gelijkspel niet kon omzetten in een goed resultaat was in het seizoen 2016/2017. In de voorronde van de Champions League bleek Rostov veel te goed in Rusland: 4-1.

Juventus en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in Turijn. De winnaar van de tweekamp treft bij de laatste vier Tottenham Hotspur of Manchester City.