Bayern even koploper; Malen belangrijk voor Dortmund

Bayern leidde al na vijf minuten door een doelpunt van Serge Gnabry. Nog voor rust liep de thuisploeg naar 3-0 door treffers van Jamal Musiala en Sadio Mané, die een strafschop pas in tweede instantie benutte. Aan de andere kant stopte Sven Ulreich, de vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, in blessuretijd een penalty van Jonathan Burkardt. Een minuut later zorgde Silvan Widmer met een rake kopbal alsnog voor de 3-1.

Spannend werd het desondanks niet, want nog binnen het uur bracht Leon Goretzka met een kopbal de marge weer op drie: 4-1. Namens Bayern scoorden ook Mathys Tel en Eric Maxim Choupo-Moting nog. Voor Mainz was tussendoor Marcus Ingvartsen, op aangeven van de Nederlander Delano Burgzorg, trefzeker. Ryan Gravenberch viel twintig minuten voor tijd in bij Bayern, dat nu 25 punten uit twaalf duels heeft. Union Berlin volgt met 23 punten en speelt zondag thuis tegen Borussia Mönchengladbach.

Malen belangrijk voor Dortmund

Borussia Dortmund speelde zich met een 2-1 overwinning bij concurrent Eintracht Frankfurt in de top-3 van de Bundesliga. Donyell Malen was belangrijk met de assist voor de openingstreffer van Dortmund.

Malen bediende na twintig minuten Julian Brandt, die het duel tussen de nummers 4 en 6 open brak. Het was de eerste assist voor de Oranje-international dit seizoen. Daichi Kamada maakte vervolgens zes minuten later alweer gelijk namens Frankfurt, 1-1. Jude Bellingham tekende zeven minuten na rust voor de 2-1. De Engelse middenvelder van Dortmund scoorde op aangeven van Youssoufa Moukoko. Malen werd een paar minuten later gewisseld.

Met de zege stijgt Dortmund naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Edin Terzic heeft 22 punten na twaalf wedstrijden, twee punten meer dan Frankfurt.

Ligue 1: Messi leidt zege Paris Saint-Germain op Troyes in

Lionel Messi raakt richting het WK in Qatar steeds beter in vorm. Zaterdag had de Argentijn met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de zege van Paris Saint-Germain op Troyes.

Guinee-Bissauer Mama Baldé maakte het de Parijzenaars nog knap lastig. Eerst door zijn ploeg al na zeven minuten op voorsprong te zetten. Na de gelijkmaker van Carlos Soler deed Baldé dat in de 52e minuut nogmaals. Daarna werd het Messi-tijd in het Parc des Princes. In de 55e minuut maakte hij er met een afstandsschot 2-2 van.

Zeven minuten later was Messi de aangever en bracht Neymar PSG op voorsprong. Ook Kylian Mbappé had zijn aandeel door in de 77e minuut een strafschop te benutten. Kort voor tijd maakte Ante Palaversa er met een kopbal nog 4-3 van. PSG leidt in de Ligue 1 met 35 punten uit dertien duels. Lens, dat vrijdag won van Toulouse, volgt met 30 punten.

