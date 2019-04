’Weer geen Chiellini tegen Ajax’

De Italiaanse sportkrant weet dat de ervaren verdediger niet voldoende is hersteld van zijn kuitblessure, die hem in Amsterdam (1-1) al aan de kant hield. De 34-jarige aanvoerder van Juventus is de rots in de branding van de Oude Dame. In de eerste wedstrijd werd hij vervangen door Daniele Rugani, die sterk speelde.

Gazzetta dello Sport meldt verder dat Emre Can weer speelklaar bij Juventus. Bij Ajax stond er een vraagteken achter de naam van Frenkie de Jong. Maar zijn zaakwaarnemer stelde de Ajax-fans al gerust in gesprek met De Telegraaf/Telesport. „Het gaat goed met Frenkie. Hij reist (vandaag) met de ploeg mee naar Italië en ik denk dat hij kan spelen tegen Juve. Frenkie zelf is positief gestemd”, aldus Dursun.

Ajax speelde in de Johan Cruijff ArenA 1-1 tegen de Italianen. In de 45e minuut opende Cristiano Ronaldo de score voor Juventus. In de eerste minuut na rust zette David Neres de eindstand op het scorebord. Juventus en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in Noord-Italië.