’Problemen hebben Tiger Woods mens gemaakt’

De blijdschap is groot bij Tiger Woods na zijn laatste winnende bal. Ⓒ Reuters

Zelf miste hij de Masters, zondag zat Joost Luiten wel aan de buis gekluisterd. In het geval van Nederlands beste golfer ooit niet altijd het geval, maar de vijftiende major-zege van Tiger Woods wilde hij niet missen. „Tiger is de enige golfer tegen wie ik opkijk, dat is zo’n baas. Het is niet vanzelfsprekend dat ik naar golf kijk, maar dit wilde ik niet missen.”