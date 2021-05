Bauke Mollema op Zoncolan geklopt door Fortunato, nieuwe slag voor Egan Bernal

Al snel na vertrek uit Cittadella ontstond er een kopgroep van elf renners, waarvan ook Bauke Mollema deel uitmaakte. De renner van Trek-Segafredo pakte op de eerste twee klimmetjes (vierde en tweede categorie) punten voor het bergklassement, waarin hij nummer 2 Egan Bernal tot vier punten is genaderd: 44 om 48.

Dylan Groenewegen was zaterdag niet meer van start gegaan. De Jumbo-Visma-renner, die voor het eerst na zijn lange schorsing weer een grote ronde reed, maakte net als zijn ploeggenoot David Dekker vrijdagavond duidelijk dat zijn Giro d’Italia er voor dit jaar op zat.

Met nog veertien kilometer te gaan begonnen de zeven overgebleven koplopers aan de beklimming van de Monte Zoncolan. George Bennett, Alessandro Covi, Lorenzo Fortunato, Nelson Oliveira, Andrii Ponomar en Jan Tratnik maakten zich met Mollema los van de rest, waarna uiteindelijk Fortunato en Tratnik met zijn tweeën overbleven. Op zo’n drie kilometer voor de finish hat het duo een voorsprong van zo’n vijftig seconden op Mollema en consorten, en het was uiteindelijk Fortunato die aan het langste eind trok.

Daarachter deed Bernal wederom een reuzenzaak in het algemeen klassement. In de slotfase was hij de enige die een aanval van Simon Yates kon volgen. De Brit had tot dat moment een vrij onzichtbare Giro gereden. In de laatste hectometers liet Bernal Yates ook nog achter zich. Yates staat nu wel tweede op een minuut en 33 tellen van de Colombiaan.

Ondertussen verloren renners als Alexandr Vlasov en Remco Evenepoel veel tijd. Vlasov zakte van plek twee naar plek vier, terwijl de Belg inmiddels op een achtste stek in het eindklassement staat. Ook Jumbo-Visma-troef Tobias Foss verloor twee plekken. Hij staat nu elfde.

Ronde van Burgos: Uttrup Ludwig wint derde rit

Cecilie Uttrup Ludwig heeft de derde rit van de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. De Deense van Goupama-FDJ was na 115 kilometer op de slotklim in Ojo Guareña de snelste in een sprint van de eerste groep. Ze bleef de Poolse Katarzyna Niewiadoma en wereldkampioene Anna van der Breggen voor.

Op zo’n tien kilometer van de streep werden de twee voorop, Sabrina Stultiens en de Franse Évita Muzic, teruggepakt. In de afdaling koos de Zwitserse Elise Chabbey, de leidster in de rittenkoers, de aanval. Ze kreeg de Canadese Karol-Ann Canuel mee, maar het verschil was heel klein. Op de slotklim van ongeveer een kilometer trokken de klimsters hard door. Uttrup Ludwig had vervolgens de beste sprint en pakte haar eerste zege van het seizoen.

In het algemeen klassement neemt Niamh Fisher-Black de leiding over van Chabbey. De Nieuw-Zeelandse van SD Worx heeft dezelfde tijd als de Australische Grace Brown en twee seconden voorsprong op onder anderen Niewiadoma en Van der Breggen. De Ronde van Burgos eindigt zondag met een etappe met finish bergop.

Hayter wint door val ontsierde sprint in Ruta del Sol

Ethan Hayter heeft de laatste etappe van de Ruta del Sol in Spanje gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers was na een korte rit van 107 kilometer de snelste in een door een val ontsierde sprint van een kopgroep van twaalf renners.

Het zag er eigenlijk naar uit dat Hayter geklopt werd door Daryl Impey en Robert Stannard. Beide renners kwamen er in de laatste honderd meter voorbij. Net toen dat gebeurde, knalden de twee tegen elkaar aan, waardoor Hayter alsnog de rit won.

De eindzege in de Spaanse etappekoers ging naar de Colombiaan Miguel Angel López. De renner van Movistar verdedigde zijn voorsprong van 20 seconden op Antwan Tolhoek met succes.

De drie vroege vluchters werden op 11 kilometer van de streep ingelopen, nog voor de voet van de beklimming van de Alto de la Geoda. Op de klim werd het hele peloton uit elkaar getrokken en haakten de gerenommeerde sprinters af.