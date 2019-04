Twente vraagt om kampioensduel in ArenA

Op De Toekomst zijn slechts 185 uitsupporters welkom, terwijl het uitvak in de ArenA 1200 supporters kan herbergen. Door de misstap van Sparta Rotterdam gisteren tegen TOP Oss (1-4) is FC Twente nog één zege van de titel in de Keuken Kampioen Divisie verwijderd. Ook als Sparta thuis verliest van Helmond Sport of als de koploper en nummer twee vrijdag allebei gelijkspelen, is FC Twente kampioen.

Bij een nederlaag van FC Twente in Amsterdam en een overwinning van Sparta op Helmond Sport kan de koploper de kampioenswedstrijd maandag in de eigen Grolsch Veste spelen. De tegenstander is dan Jong AZ. Overigens heeft FC Twente eerder dit seizoen tegen Jong Ajax de grootste nederlaag van deze competitie geleden. In Enschede werd het 2-5 voor de beloften van Ajax.

