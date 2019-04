Teambaas Ferrari onder indruk van Schumacher

Er viel tijdens de testdagen in Bahrein niet aan te ontsnappen, Schumacher junior trad in de voetsporen van zijn legendarische vader en maakte zijn eerste meters in de koningsklasse van de autosport.

Alsof dat nog niet genoeg was, mocht de twintigjarige Duitser dat ook nog eens doen achter het stuur van een Ferrari en het feit dat Mick ook nog enige fysieke gelijkenissen met zijn vader vertoont maakte het plaatje helemaal af.

Cadeautje

Tijdens de eerste dag liet Schumacher de tweede tijd optekenen na een verregende testsessie en op de tweede dag reed hij in de Alfa Romeo een zesde tijd.

De resultaten van zo’n testsessie zeggen nooit heel veel en het is niet ondenkbaar dat die tweede tijd als een cadeautje van Ferrari mag beschouwd worden. Een Schumacher die vooraan rijdt is immers interessanter dan eentje die achter de feiten aan rijdt.

Goed werk

Iedereen heeft zowat zijn zegje gedaan over de jonge Duitser maar wat vindt Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, nu eigenlijk van de prestaties van Schumacher?

„De prestatie van Schumacher is moeilijk te beoordelen door het slechte weer op 2 april”, aldus Binotto. „Dat in acht genomen heeft hij goed werk verricht op het vlak van de auto en het team te leren kennen en de auto ronde per ronde dichter bij de limiet te brengen”, zegt hij tegen F1 Journaal.

Mattia Binotto Ⓒ Hollandse hoogte

Gelijkenis vader

„Hij heeft goed geluisterd, de grenzen niet afgetast maar ronde per ronde rustig opgebouwd. Hij was heel gefocust en geconcentreerd om zijn werk goed te doen.”

„Dat is eigenlijk het belangrijkste op zo’n dag. Voor hem is het leerproces sowieso het belangrijkste, dat en zijn nieuwe uitdaging in de Formule 2.”

„Hoe hij de dingen aanpakt en hoe hij in de auto geïnteresseerd is en hoe hij ermee omgaat lijkt hij sterk op zijn vader. Dat heb ik al gezien toen ik hem de eerste keer in Maranello gezien heb”, besluit Binotto.

Bekijk ook: Weer een Schumacher in een Ferrari