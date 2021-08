PSV laat Mohamed Ihattaren naar Juventus gaan: ’Niet uitgekomen wat erin zit’

„We wensen Mohamed veel succes in Italië en hopen dat deze overstap zowel voor hem persoonlijk als voor zijn carrière goed uitpakt”, stelt directeur voetbalzaken John de Jong.

„Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend. Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen.”

Als Ihattaren zijn handtekening zet, zal ook duidelijk worden of hij meteen verhuurd wordt aan Sampdoria. Dat is de route die zijn zaakwaarnemer Mino Raiola uitstippelde om te voorkomen dat de carrière van het 19-jarig talent bij PSV nog verder in het slop raakt.

Ihattaren wordt in Italië gezien als de nieuwe Memphis Depay en geroemd om zijn snelheid en superieure techniek. Het accent in de berichtgeving ligt op de ranglijst van meest veelbelovende jonge spelers uit 2019, waartoe ook de voetballer van PSV behoorde.

Dat Ihattaren door de Eindhovense club buiten de selectie werd gezet, omdat hij zich niet aan gemaakte afspraken hield, wordt niet zo omschreven. De Italianen houden het er liever op dat Ihattaren niet meer bij de selectie zat, omdat hij weigerde zijn aan het einde van het seizoen aflopende contract bij PSV te verlengen. Over conflicten met de trainer wordt niet gerept.

Raiola wakkerde vorige week donderdag de interesse van Juventus voor Ihattaren aan. De Marokkaanse voetballer wordt met de jeugdige Braziliaanse spits Kaio Jorge en Manuel Locatelli gezien als een speler die Juventus in de toekomst moet gaan dragen. Ihattaren wordt waarschijnlijk dus wel eerst een jaar verhuurd aan Sampdoria om in een rustigere omgeving aan het Italiaanse voetbal te wennen.

PSV hoopt dinsdagavond de komst van spits Carlos Vinicius bekend te maken. De Braziliaan is in Eindhoven gearriveerd, maar moet eerst nog medisch worden gekeurd.