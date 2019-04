Feyenoord twee wedstrijden zonder Jørgensen

Jørgensen werd zaterdag tegen Heracles Almelo (2-1) halverwege de tweede helft van het veld gestuurd vanwege natrappen.

De nummer 9 van Feyenoord reageerde zijn frustraties af met een trap in de knieholte van Tim Breukers. Scheidsrechter Jochem Kamphuis was dat ontgaan, maar na interventie van de VAR trok hij alsnog rood. Jørgensen, die net weer een basisplaats had afgedwongen, mist daardoor de duels met AZ (zaterdag in De Kuip) en NAC (woensdag 24 april in Breda).

De clubleiding legde de aanvaller ook een boete op. Jordy Clasie kreeg eveneens een boete, voor zijn gedrag toen hij werd gewisseld. De middenvelder duwde trainer Giovanni van Bronckhorst weg toen die een arm om zijn schouders wilde leggen. Clasie toonde na afloop berouw.

