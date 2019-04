Watford hoopt dat Gomes (38) tóch doorgaat

,,Heurelho is een geweldige keeper, ik wil graag langer met hem blijven werken'', zei de 48-jarige Spanjaard, die met Watford de finale van de FA Cup heeft gehaald. Op 18 mei is Manchester City de tegenstander op Wembley.

Gomes groeide in zijn jaren bij PSV (2004-2008) uit tot publiekslieveling. Na zes jaar bij Tottenham Hotspur belandde de Braziliaan met de lange armen in 2014 bij Watford. In de Premier League is Gomes dit seizoen reserve achter Ben Foster, maar hij mag wel de bekerwedstrijden keepen. Foster vindt dat de Braziliaan ook de finale moet spelen. Na de laatste FA Cupwedstrijd op het eigen Vicarage Road nam Gomes met een ereronde afscheid van het publiek. ,,Ik ben 38 jaar, dus ik denk dat het einde carrière betekent", zei hij toen.