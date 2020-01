Video: Van Gerwen op hilarische wijze de mist in

’Mighty Mike’ speelde samen met Pascal Hens tegen het duo Max Hopp/Frank Buschmann. Met nog 69 op het scorebord mocht Van Gerwen gooien, doorgaans een koud kunstje voor de Nederlander.

En dat deed hij dan dus ook. Een luide oerkreet was te horen, kort gevolgd door een ’fistbum’ met Hens. „Geen score”, hoorde hij echter mastercaller George Noble roepen. De Brabander keek vervolgens niet begrijpend naar Noble. „69!”, riep de drievoudig wereldkampioen. „Nee, je moest 79”, zei de mastercaller, wijzend naar het scorebord.

Van Gerwen snapte dat hij ernaast zat. Een bemoedigend klopje van Hopp en het publiek op de banken, want ook Van Gerwen lag dubbel. Later twitterde hij nog dat hij ’echt dacht dat er 79 was geroepen’.

Voor de uitslag maakte het uiteindelijk niet veel uit. De ’Promi Darts WM’ werd gewonnen door het duo Van Gerwen/Hens, dat in de finale Gerwyn Price en Sarah Harrison klopte.

Aan het toernooi deed naast Van Gerwen onder anderen ook nog wereldkampioen Wright, Phil Taylor en de vrouwelijke dartsensatie Fallon Sherrock mee.

De Nederlander testte in Duitsland een setje nieuwe pijlen. Enkele dagen geleden werd bekend dat de 30-jarige Vlijmenaar een vijfjarige verbintenis met Winmau is aangegaan. Daarmee slaat de drievoudig wereldkampioen, die op de eerste dag van dit jaar door Wright werd onttroond, een nieuwe weg in.

Lees hier meer over hoe Van Gerwen naar de toekomst kijkt: