Ajax: ’Kampioensduel Twente gewoon op De Toekomst’

Een woordvoerder van Ajax heeft bevestigd dat de wedstrijd ’gewoon’ op De Toekomst wordt gespeeld en dus niet in de ArenA.

Op De Toekomst zijn slechts 185 uitsupporters welkom, terwijl het uitvak in de ArenA 1200 supporters kan herbergen. Door de misstap van Sparta Rotterdam tegen TOP Oss (1-4) is FC Twente nog één zege van de titel in de Keuken Kampioen Divisie verwijderd. Ook als Sparta thuis verliest van Helmond Sport of als de koploper en nummer twee vrijdag allebei gelijkspelen, is FC Twente kampioen.

Bij een nederlaag van FC Twente in Amsterdam en een overwinning van Sparta op Helmond Sport kan de koploper de kampioenswedstrijd maandag in de eigen Grolsch Veste spelen. De tegenstander is dan Jong AZ. Overigens heeft FC Twente eerder dit seizoen tegen Jong Ajax de grootste nederlaag van deze competitie geleden. In Enschede werd het 2-5 voor de beloften van Ajax.

„Als onze club terug kan keren naar het niveau waar wij horen, dan horen wij daar bij te zijn. En niet in een uitvak met een capaciteit van 185 man op een amateurcomplex”, is te lezen op de Facebookpagina van Vak P, de fanatieke aanhang van Twente.

De KNVB had eerder al laten weten akoord te gaan met de ArenA als locatie.

