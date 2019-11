Zesde wereldtitel Hamilton, Max op podium in VS

De 34-jarige Hamilton werd eerder in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018 al wereldkampioen. Het record is met zeven wereldtitels in handen van Michael Schumacher.

Verstappen, die van de derde plek vertrok, kende een prima start en verschalkte meteen Sebastian Vettel wat hem de tweede plaats opleverde achter Valtteri Bottas. In de 9e ronde was het trouwens helemaal einde verhaal voor Vettel. De Duitser van Ferrari moest opgeven met een kapotte achterwielophanging.

Bekijk ook: Max Verstappen heeft goede gevoel weer terug

Na 13 ronden besloot Verstappen voor het eerst de pitstraat in te duiken. Hij viel terug na de vierde plek achter Charles Leclerc om de Ferrari-coureur weer vrij snel terug te pakken.

Valtteri Bottas leidt voor Max Verstappen. Ⓒ AFP

Na de eerste reeks pitstops, in ronde 26 van de 56, ging Bottas nog steeds aan de leiding gevolgd door Verstappen en Hamilton, die vanaf de vijfde startplek was vertrokken.

Mechanische zorgen leken roet in het eten te gooien bij Verstappen. Hij klaagde over problemen met zijn linkervoorband en ook de voorvleugel leek wat schade te hebben. Na een tweede pitstop kwam hij als derde terug op de aan. Nu achter Bottas en Hamilton die op kop reed en dat pas enkele ronden voor tijd moest overdragen aan zijn Finse teamgenoot bij Mercedes.

Verstappen deed in de laatste ronden nog een poging om Hamilton, maar daarin slaagde hij niet.