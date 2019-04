’Deze Ajacieden moeten de penalty’s nemen tegen Juventus’

De heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tussen Juventus en Ajax eindigde vorige week in de Johan Cruijff ArenA in 1-1. Cristiano Ronaldo opende vlak voor rust met een rake kopbal de score. David Neres deed direct na rust iets terug met een prachtig doelpunt. Ajax kreeg kansen op de overwinning, maar uiteindelijk eindigde de Europese kraker in een gelijkspel.

Ajax doet nog op drie fronten mee. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat met nog vier speelronden te gaan aan de leiding in de Eredivisie. De koppositie wordt weliswaar gedeeld met regerend kampioen PSV, maar de Amsterdammers hebben een veel beter doelsaldo. Ook staat Ajax op 5 mei in de nationale bekerfinale tegen Willem II.