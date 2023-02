Van Empel sluit topseizoen in stijl af

De renster van Jumbo-Visma verdedigde in de slotwedstrijd een comfortabele voorsprong van 1 minuut en 49 seconden op Lucinda Brand. Van Empel en Brand gingen er na de start gelijk samen vandoor. Ceylin del Carmen Alvarado, de nummer 3 van het klassement en al drie keer winnares in Brussel, vond dat er sprake was van een valse start. Ondanks protesten van de Rotterdamse greep de wedstrijdleiding niet in. Alvarado moest zich vanuit de achterhoede weer opwerken naar voren in de race over zeven rondes. Ze kwam niet verder dan de vierde plaats, op 1 minuut en 45 seconden van winnares Van Empel.

Brand finishte op 47 seconden als tweede, Annemarie Worst werd op ruim 1 minuut derde.

Van der Haar derde

Lars van der Haar heeft een podiumplaats behaald in de slotrace om de X2O-trofee. De Nederlander eindigde in Brussel als derde, achter de Belgen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Iserbyt stelde tevens de eindzege in het klassement veilig.

De 25-jarige Iserbyt ging de laatste van acht wedstrijden om de X2O-trofee in met een flinke voorsprong in tijd. De Belg wilde graag in stijl afsluiten en besloot al in de tweede ronde in de aanval te gaan. Van der Haar kwam nog even terug, maar Iserbyt reed aan het einde van de vierde ronde opnieuw weg en soleerde daarna naar de winst. De 31-jarige Woudenberger moest in de laatste ronde ook Europees kampioen Vanthourenhout laten gaan en kwam als derde over de finish. In het klassement eindigde Van der Haar op de tweede plek.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en zijn Belgische rivaal Wout van Aert, de nummer 2 van het WK in Hoogerheide, ontbraken in Brussel. Zij zijn zich al aan het voorbereiden op het wegseizoen.