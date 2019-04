Red Bull-teambaas noemt vijf zeges ’optimistisch’

Hij vervolgt: „We moeten dit jaar op een breder scala aan circuits competitief zijn. We moeten ernaartoe dat we in het algemeen op eigen kracht kunnen winnen”, riep Helmut tegen Motorsport-Magazin.com.

Horner laat aan Motorsport.com weten dat ze niet mikken op een specifiek aantal overwinningen. „We hebben nog maar drie races gehad. Als team stellen we onszelf bovendien nooit een bepaald aantal overwinningen tot doel. Het enige doel is om het gat naar de teams voor ons te dichten.”