Video: Selectie Liverpool herdenkt Hillsborough-ramp

De voetbalclub uit Liverpool herdacht met het hele elftal de ramp die plaatsvond in Sheffield op 15 april 1989 in de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest.

Ⓒ Screenshot Twitter

Ook het vrouwenelftal en de jeugdelftallen van Liverpool stonden stil bij de ramp waarbij supporters van de club uit Liverpool in het gedrang om het leven kwamen. Om 15.06 plaatselijke tijd, het moment dat de wedstrijd dertig jaar geleden werd gestaakt, werd op meerdere plekken in Liverpool een minuut stilte gehouden. Het verkeer in de stad werd gedeeltelijk stilgelegd en vlaggen hingen halfstok. De klok van het stadhuis werd 96 keer geluid.

Liverpool had de slachtoffers afgelopen zondag ook al herdacht met een minuut stilte voorafgaand aan het duel met Chelsea. In een filmpje op de website van de club eert Liverpool nog eens alle individuele slachtoffers van de ramp.