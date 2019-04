Ploeggenoot Bauke Mollema loopt tegen de lamp

De internationale wielerunie UCI meldt dat de 30-jarige Colombiaan tijdens een out-of-competitioncontrole op 26 februari van dit jaar een positieve test heeft afgeleverd. Pantano’s ploeg Trek-Segafredo heeft de renner in overeenstemming met het zerotolerancebeleid met onmiddellijke ingang geschorst.

„Met diepe teleurstelling hebben we vernomen dat bij onze renner, Jarlinson Pantano, een afwijkend resultaat is aangetroffen in een out-of-competitioncontrole”, meldt het team van onder anderen ploegleider Steven de Jongh en de Nederlandse wielrenners Bauke Mollema en Koen de Kort. „We houden onze renners en staf aan de hoogste ethische eisen en zullen daarnaar handelen als meer details beschikbaar zijn.”

Pantano rijdt sinds 2017 voor Trek-Segafredo en heeft nog een contract tot en met 2020. In 2016 won hij in het shirt van IAM Cycling een etappe in de Tour de France.