Barcelona heeft Messi terug voor Manchester United

De Argentijnse tovenaar is hersteld van de klap die hij vorige week woensdag kreeg van Chris Smalling in de gewonnen uitwedstrijd tegen Manchester United (0-1). „Het gaat goed met Messi, voor de return heeft hij geen problemen”, liet coach Ernesto Valverde weten. Het tweede duel in Camp Nou is dinsdagavond.

Messi, die een gehavend gezicht overhield aan het duel met Smalling, bleef afgelopen zaterdag uit voorzorg thuis voor de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Huesca. Ook andere vaste krachten als Luis Suárez, Gerard Piqué en Sergio Busquets ontbraken in de Catalaanse selectie. Van de basisploeg behoorde eigenlijk alleen doelman Marc-André ter Stegen tot het startende elftal. Het veredelde B-team kwam niet verder dan 0-0 tegen de belangrijkste degradatiekandidaat.

„Manchester United heeft diverse uitwedstrijden in de slotfase beslist. Daarop zullen wij alert moeten zijn”, zei Valverde. „We willen ook dit duel met ons eigen spel dicteren.”