Ten Hag: ’Uiteindelijk bepaal ík of hij speelt’

Ten Hag wil echter op de persconferentie in Turijn niet echt zeggen of hij de middenvelder gaat opstellen. „Het is zaterdag gebeurd en dus afwachten. Dat hij nog niet meetraint is niet bepalend of hij zal spelen. We testen hem niet op die manier.”

Hij vervolgt: „We leven van uur tot uur, van dag tot dag. We zijn bereid een verantwoord risico te nemen. Frenkie moet goed naar zijn lichaam luisteren en uiteindelijk neem ik de beslissing. We staan er op een positieve manier in.” Wie de geschorste Nico Tagliafico gaat vervangen, wil Ten Hag ook niet zeggen. „Mazraoui kan daar spelen, maar Sinkgraven ook. We kunnen ook schuiven met Blind. We gaan geen vaste man op Ronaldo zetten, dat doen we nooit.”

Giganten

„We begonnen in de voorronden, nu staan we tussen de giganten”, zei de coach van Ajax. „Of we zelf een gigant zijn? Ja, zo kan je dat misschien wel zeggen.”

Juventus blijft de favoriet voor een plaats bij de laatste vier, erkent Ten Hag. „Dat waren ze al en dan zijn ze zeker na de 1-1 van vorige week. Maar wij hebben Juventus in Amsterdam erg onder druk gezet. Als we hier iets effectiever zijn, dan kunnen wij ze uitschakelen. Daar geloven we echt in. Als wij goed zijn, dan kunnen we veel bereiken, maar we moeten bijvoorbeeld nog wel werken aan onze effectiviteit.”

De oefenmeester vervolgt: „Zij zijn een volwassen team, ik vind Juventus nog verder dan Real Madrid. We moeten op zoek naar nieuwe mijlpalen en daar kunnen we er morgen een aan toevoegen.”

Strafschoppen

Als de wedstrijd in Turijn - na 120 minuten - in 1-1 eindigt, dan moeten er strafschoppen genomen worden om een winnaar aan te wijzen. Ten Hag goed is voorbereid op zo’n dergelijke loterij. „We weten hoe ze de penalty’s nemen”, zei hij. „Onze doelman André Onana moet dan onze penaltykiller worden.”

