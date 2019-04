Miljoenen lonken voor Ajax

Ajax hield zo’n 65 miljoen euro over aan de groepsfase van de Champions League. Het bereiken van het hoofdtoernooi was al goed voor een slordige 45 miljoen euro. Dat bedrag is opgebouwd uit een startpremie, de plek van Ajax op de coëfficiëntenlijst, recettes voor thuiswedstrijden en televisiegelden.

Groepsfase

Drie overwinningen in de groepsfase leverden de club 8,1 miljoen euro op. De drie gelijke spelen in de poule 2,7 miljoen euro. Een plaats in de achtste finales bracht 9,5 miljoen euro in de clubkas.

Real Madrid

Ajax benaderde in de achtste finales tegen Real Madrid de grens van 80 miljoen euro, met dank aan een bonus van 10,5 miljoen euro voor een plek in de kwartfinale, een volle Johan Cruijff ArenA en de uitzege op de titelverdediger.

Halve finale

Ajax krijgt nog eens 12 miljoen euro als het voor het eerst sinds 22 jaar de halve finale van de Champions League bereikt. Het gelijkspel tegen Juventus (1-1) in een opnieuw uitverkocht stadion van vorige week was goed voor 900.000 euro.

Bekijk ook: Halve finale in gevaar voor zes Ajacieden

Beluister hieronder ook de voetbalpodcast, waarin chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij samen met presentator Pim Sedee vanuit Turijn vooruitblikken op de cruciale clash tussen Juventus en Ajax: