Premium Het beste van De Telegraaf

Melissa Peperkamp piekt: ’In de training lag ik alleen maar in de sneeuw’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Melissa Peperkamp tijdens de kwalificatiewedstrijd op het onderdeel Big Air Ⓒ ANP/HH

PEKING - Dankzij een even gewaagde als geslaagde tweede sprong schaarde snowboardster Melissa Peperkamp zich tijdens de olympische Big Air in de Nederlandse nacht onder de finalisten. Vlak buiten Peking was de pas 17-jarige Nederlandse daar na een moment van stilte heel erg trots op. En naast haar glom ook Kimberley Bos. De kersverse winnares van het brons op de skeleton-baan leefde als goede vriendin hartstochtelijk mee met Peperkamp, die haar vertrouwen in ieder geval niet uit de trainingen haalde op de schans in Shougang.