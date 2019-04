 Allegri waarschuwt Ajax: ’Het wordt een fysiek duel’ 

„Misschien Paulo Dybala of Moise Kean. Misschien allebei niet”, zo begint Juventus-trainer Massimiliano Allegri de persconferentie over wie de vervanger wordt in de voorhoede voor de geblesseerde Mandzukic, die last heeft van zijn knie en niet in de wedstrijdselectie voor het duel met Ajax is opgenomen.

Ondanks een aantal blessures - Giorgio Chiellini is ook niet fit genoeg - staat Juventus er goed voor om de halve finale te bereiken van het miljardenbal, aangezien de Oude Dame een punt meenam uit Amsterdam (1-1). „Het resultaat uit de eerste wedstrijd betekent niks. We zien het als een losstaande wedstrijd en we moeten met dezelfde instelling aan de wedstrijd beginnen zoals tegen Atletico Madrid”, aldus de Italiaanse oefenmeester, die respect heeft voor de manier waarop Ajax voetbalt.

Fysiek duel

Juventus is op zijn hoede voor een van de belangrijkste pionnen in het spel van Ajax-trainer Erik ten Hag. „Als De Jong speelt, dan moeten we hem flink onder druk zetten. Het gaat een fysiek duel worden”, zegt Allegri. „We zullen beter moeten spelen dan tijdens het eerste duel. Technisch moet alles in orde zijn om hun spel te ontregelen.”

Douglas Costa

„Hij is niet helemaal fit. Hopelijk kan hij morgen op de laatste training laten zien dat hij op z’n minst 30 minuten kan spelen, want hij is erg belangrijk voor ons”, zegt de trainer over Douglas Costa, die in de Johan Cruijff ArenA uitstekend inviel.

In tegenstelling tot de Braziliaanse dribbelaar is Emre Can - die het duel in Amsterdam nog miste - wel weer fit. „Ik voel me goed en heb volledig met de groep meegetraind. Ik ben klaar voor morgen (dinsdag, red.).” De Duitse international heeft zijn strijdplan al klaar liggen. „Het wordt moeilijk tegen Ajax. We hebben respect voor ze, maar zijn niet bang. We gaan met dezelfde energie het veld in als tegen Atletico.”

Selectie

De volledige selectie van Juventus voor het Champions League-duel met Ajax.

