Solskjaer bepaalt opstelling United op laatste moment

„Ik zal mijn keuze maken op basis van mijn onderbuikgevoel vlak voor het begin van de wedstrijd”, liet de Noor weten. „Op dat moment ben ik volledig geconcentreerd en ga ik al helemaal op in de wedstrijd.”

Bekijk ook: Lukaku droomt in Barcelona van nieuwe stunt

ManUnited moet dinsdag in Camp Nou een achterstand van 0-1 goedmaken om de laatste vier te bereiken in de Champions League. In de achtste finales tegen Paris Saint-Germain slaagde de ploeg uit Engeland erin een achterstand van 0-2 in Frankrijk goed te maken met een sensationele uitzege (1-3). Ook toen in Parijs ging Solskjaer puur op zijn gevoel af.

„Ik had vooraf een elftal in mijn hoofd. Toen liep ik het stadion van PSG in, en dacht: ’nee, ik ga veranderen. Ik moet dit doen, hij moet spelen’. En dat pakte goed uit, dus dat ga ik opnieuw doen.”

Solskjaer eist in Barcelona het uiterste van zijn manschappen. „Ze moeten karakter tonen. Stuk voor stuk zullen de spelers tegen deze topploeg moeten opstaan.”

Bekijk ook: Barcelona heeft Messi terug voor Manchester United