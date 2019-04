Trump eert golficoon met hoogste onderscheiding

Dat meldde president Donald Trump via Twitter nadat hij de 43-jarige golfer had gefeliciteerd met zijn vijftiende overwinning bij een major-golftoernooi.

„Ik sprak met Tiger Woods om hem te feliciteren voor zijn geweldige overwinning op de Masters en om hem mee te delen dat ik hem vanwege zijn ongelofelijke succes en zijn comeback in de sport (golf) en belangrijker, in het leven, de Presidential Medal of Freedom zal uitreiken”, zei Trump. Een dag eerder had hij Woods op social media al geroemd als „een echte kampioen.” „Ik houd van mensen die presteren onder druk. Wat een fantastische comeback in het leven van een echt geweldig persoon.”

Verscheidene sporters gingen Woods voor. Zo kregen de basketballers Kareem Abdul-Jabbar en Michael Jordan de onderscheiding in 2016 en gaf Trump de medaille vorig jaar postuum aan honkballer Babe Ruth. Jack Nicklaus, op wiens record van achttien Major-zeges Woods jaagt, kreeg de medaille in 2005.