Van Zanen: ’Heb groengele sportschoenen en sta graag in vak F’

Anneke van Zanen-Nieberg op het strand van Scheveningen is unaniem gekozen tot voorzitter van NOC*NSF. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

PAPENDAL - Haar sporthart gaat sneller kloppen als Roland Garros of ADO ter sprake komt. Niets is leuker dan op de tribune naar sport kijken. Parijs of Den Haag, maakt niet uit. Beweert Anneke van Zanen-Nieberg, sinds gisteravond gekozen als voorzitter van NOC*NSF. Op 20 mei volgt zij André Bolhuis op. Van Zanen: „Ik heb groengele sportschoenen en sta graag in vak F.”