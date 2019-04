Pelé ontslagen uit het ziekenhuis na niersteen

Bij de 78-jarige Zuid-Amerikaan werd zaterdag een niersteen verwijderd. Hij had een week in de kliniek doorgebracht nadat hij eerder deze maand tijdens een werkbezoek aan Parijs ook al in een ziekenhuis was opgenomen, toen met een infectie aan de urinewegen.

Pelé, voor vele liefhebbers de beste voetballer ooit, tobt al jaren met zijn gezondheid. Hij verbleef de afgelopen jaren ook al in het ziekenhuis wegens prostaat- en nierklachten. Ook kreeg de voormalige aanvaller van Santos en New York Cosmos een nieuwe heup.