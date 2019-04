Arsenal op koers voor Champions League

Daarmee profiteerde Arsenal van de nederlaag zondag van Chelsea bij Liverpool (2-0). De Gunners hebben nu evenveel punten als de stadgenoot, maar een wedstrijd minder gespeeld. De top vier verzekert zich in Engeland van deelname aan de groepsfase van de Champions League.

Arsenal kwam in de tiende minuut op voorsprong door een blunder van doelman Ben Foster. De doorgaans betrouwbare keeper van Watford verkeek zich bij het uitverdedigen op de snelheid van Pierre-Emerick Aubameyang, die de uittrap blokkeerde waarna de bal het doel inrolde (0-1).

Een minuut later moest de thuisploeg, met Daryl Janmaat in de defensie, met tien man verder. Aanvoerder Troy Deeney moest het veld verlaten nadat hij een tegenstander met zijn elleboog had geraakt. Nadien lieten beide ploegen grote kansen liggen.

Arsenal verdedigt donderdag in Italië een voorsprong van 2-0 tegen Napoli in de kwartfinales van de Europa League.