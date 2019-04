Onana: ’Overmars vroeg me: André, blijf alsjeblieft’

Hoewel zijn contract werd opgewaardeerd, speelden de financiën volgens hem geen enkele rol. „Er was interesse van veel grote clubs die me nog veel meer geld konden bieden dan Ajax. Maar Ajax heeft veel voor mij gedaan en ik voel me hier thuis.”

En dus ging hij in op de smeekbede van directeur voetbalzaken Marc Overmars. „Hij heeft me hierheen gehaald en vroeg me André, blijf alsjeblieft. Soms is het belangrijk naar mensen te luisteren die je in het verleden hebben geholpen, zoals Overmars en Edwin van der Sar.”

Lees in de Extra-versie van De Telegraaf een interview met de de keeper van Ajax: