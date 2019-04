Erik ten Hag Ⓒ BSR/Soccrates

TURIJN - Ajax verwacht dat de sluwe vos Massimiliano Allegri een konijn uit zijn hoge hoed tovert. „Wat van hem bekend is, is dat hij zich heel goed op wedstrijden voorbereidt. Wij moeten er dus rekening mee houden dat ze iets anders gaan doen, want vorige week hadden wij in grote fases van de wedstrijd grip, de controle”, zegt Erik ten Hag over de geslepen Juventus-coach.