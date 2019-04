Ødegaard kijkt reikhalzend uit naar CL-duels Ajax

Het was zondagavond in de Galgenwaard een getouwtrek om de jonge Noorse middenvelder, in het duel met FC Utrecht met afstand de beste man van het veld. Ødegaard steekt al weken in grootse vorm en dus wakkeren de geruchten over zijn toekomst aan. Hij bleef geduldig en beleefd antwoorden: Nee, hij wilde de geruchten over Ajax niet voeden. En ja: Ajax is een mooie club.

Bekijk ook: FC Utrecht en Vitesse geven elkaar niets toe

Real Madrid

De Noor staat nog tot de zomer van 2021 onder contract bij De Koninklijke, maar het lijkt een utopie dat Zinedine Zidane hem terughaalt. Gezien de ontwikkeling die Ødegaard doormaakt, lijkt een nieuw avontuur in de maak. „Ik wil ieder jaar een stap maken.”

„Volgens mij heb ik die hier gezet”, vervolgt Ødegaard. „Ik heb meer goals gemaakt en assists gegeven dan vorig seizoen. Met dank aan Slutsky, van wie ik een boel vrijheid heb gekregen. Na het seizoen ga ik een beslissing nemen, kijken waar ik mij het best kan door ontwikkelen. Maar eerst wil ik het seizoen zo goed mogelijk afsluiten met Vitesse.”

Kater

Hoewel Vitesse de laatste weken oogt als een van de betere ploegen uit de Eredivisie, morst het al vier duels op rij punten. Ødegaard: „Niet verliezen van AZ, PSV en Utrecht-uit; ik had er vooraf voor getekend. Achteraf heb ik toch een kater overgehouden aan die gelijke spelen. We waren drie keer beter, ook tegen PSV ja.”

Martin Odegaar (l) na zijn prachtige treffer tegen PSV in speelronde 29 van de Eredivisie Ⓒ ANP

Ødegaard, die volgens eigen zeggen in shock was na de 4-1 zege van Ajax op Real Madrid, zal vanavond en morgen voor de buis plaatsnemen. „Ik sla geen Champions League-avondje over. Het is het podium waarop ik snel hoop te spelen. Ook zou ik graag in een grote competitie willen voetballen. Maar ik moet ook niet te hard van stapel lopen, ik ben pas twintig. Ik heb nog wel een paar jaartjes te gaan.”