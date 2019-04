’Geschorste Tagliafico kan Ajacieden motiveren en pushen’

De Argentijn is geschorst voor het duel van vanavond met Juventus. „Iedere speler die tot de kern behoort, is altijd welkom. En hij wilde graag mee”, aldus Erik Ten Hag.

„En ik vond het een goed idee. Het zegt iets over de groepsdynamiek, over de cohesie. Hij kan de spelers motiveren en zal ze zeker pushen. Het is klip en klaar dat Nico een belangrijke rol speelt buiten het veld en daarbinnen.”

Normaal gesproken zal de Argentijn worden vervangen door Noussair Mazraoui, die juist terugkeert van een schorsing. Dan kan Joël Veltman aan de rechterkant blijven. Maar Ten Hag wilde daar niet op vooruitlopen. „We hebben een aantal opties. Noussair is een optie, maar Daley Sinkgraven en Daley Blind kunnen daar ook spelen. We zullen het zien!”