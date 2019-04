’Jaap Stam is een viking’

Bovendien is de nieuwe trainer Jaap Stam wel een fan van de fysiek sterke Deen in de spits, die na het afscheid van Robin van Persie verzekerd zal zijn van een basisplaats in elke wedstrijd.

Viking

Jørgensen was in zijn jonge jaren geen fan van Manchester United (’Ik was altijd voor Arsenal’), maar hij was wel een bewonderaar van Stam in Engeland. „Jaap Stam is een legende, voor iedere Deense voetballiefhebber. Vooral omdat ze in Denemarken allemaal willen voetballen zoals hij deed. Als speler was hij een viking. Keihard en tegelijkertijd een goede voetballer. Jaap was niet alleen een goede verdediger. Hij wist ook goed wat hij met een bal wilde doen. Voor Feyenoord is hij een goede keuze”, zegt Jørgensen.