Live: aftellen naar Juventus - Ajax

Ajax verwacht dat de sluwe vos Massimiliano Allegri een konijn uit zijn hoge hoed tovert. „Wat van hem bekend is, is dat hij zich heel goed op wedstrijden voorbereidt. Wij moeten er dus rekening mee houden dat ze iets anders gaan doen, want vorige week hadden wij in grote fases van de wedstrijd grip, de controle”, zegt Erik ten Hag over de geslepen Juventus-coach.

André Onana blikt uitgebreid vooruit op de clash in Turijn. „Elke wedstrijd is anders. Dus zal Juventus niet aan Real Madrid-Ajax denken. Ze spelen thuis, hebben veel goede spelers en zullen proberen de wedstrijd vroeg te vermoorden. Voor Juventus was de 1-1 in de ArenA een goed resultaat.”

„We leven van uur tot uur, van dag tot dag. We zijn bereid een verantwoord risico te nemen. Frenkie moet goed naar zijn lichaam luisteren en uiteindelijk neem ik de beslissing”, doelde Ajax-trainer Erik ten Hag maandag, een dag voor de clash, op de inzetbaarheid van Frenkie de Jong, die afgelopen weekeinde in de Eredivisie tegen Excelsior uit voorzorg naar de krant gehaald. „We staan er op een positieve manier in.”

Wie de geschorste Nico Tagliafico gaat vervangen, wilde Ten Hag ook niet zeggen. „Mazraoui kan daar spelen, maar Sinkgraven ook. We kunnen ook schuiven met Blind. We gaan geen vaste man op Ronaldo zetten, dat doen we nooit.”

Juventus is op zijn hoede voor een van de belangrijkste pionnen in het spel van Ten Hag. „Als De Jong speelt, dan moeten we hem flink onder druk zetten. Het gaat een fysiek duel worden”, verklaarde Juventus-coach Massimiliano Allegri. „We zullen beter moeten spelen dan tijdens het eerste duel. Technisch moet alles in orde zijn om hun spel te ontregelen.”

Ajax kan dinsdagavond de kassa in de Champions League nog luider laten rinkelen. Bij een goed resultaat tegen Juventus overschrijden de inkomsten in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal de grens van 90 miljoen euro.

„Ajax zal zijn eigen spelletje moeten spelen”, stelt Ajax-volger Mike Verweij, die verder in een speciale video vanuit Turijn dieper in gaat op de strijdwijze van Juventus.

Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Frenkie de Jong moeten tegen Juventus op hun tellen passen. Als zij een kaart krijgen in het uitduel met Juventus, dan zijn ze geschorst voor de eerste wedstrijd van een mogelijke halve finale van hun ploeg in de Champions League.

