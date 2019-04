’Zoals Wijnaldum hoor je een prof te zijn’

„Wat ik ook mooi vind is de fantastische mentaliteit van Georginio Wijnaldum. Voor de aftrap (Liverpool - Chelsea, red.) zag ik even zijn blik. Je voelde de teleurstelling dat hij niet speelde, maar als je ziet hoe professioneel hij zich voor, tijdens en na de wedstrijd opstelde dan krijg je nog meer bewondering voor hem. Zó hoor je een prof te zijn”, schrijft Kuyt.

„Voor de wedstrijd werden de statistieken getoond van de middenvelders. ’Gini’ heeft meer dan 3000 minuten gespeeld al dit seizoen. De volgende middenvelder zit op zo’n 2000 minuten. Dat betekent dat hij veruit het meeste heeft gespeeld. Op dit moment kies Jurgen Klopp even voor anderen, ook omdat Gini vermoeid is en er nog grote wedstrijden aan komen. De eindsprint wordt zo belangrijk. Toch gaat Gini daar op een geweldige manier mee om. Hij valt in, hij levert zijn arbeid en viert feest met zijn medespelers zoals het hoort. Een echte teamplayer.”

