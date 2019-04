’Die 3-2 zege op Oranje is een goed voorbeeld’

„De Duitse Mannschaft heeft zijn succesvolste periodes als Bayern München genoeg spelers levert”, aldus Hoeness. „Ik denk aan de wereldtitels in 1974 en 2014 en ook het elftal dat in 1990 het WK won had een kern van spelers die een verleden bij Bayern had.”

Hoeness ziet een nieuwe succesperiode aankomen van het Duitse team, te beginnen bij het EK van 2020. „Die prachtige zege van 3-2 op Nederland vorig maand is een goed voorbeeld. Vijf spelers van Bayern stonden in de basis: de wat oudere doelman Manuel Neuer en vier jongelingen: Joshua Kimmich, Niklas Süle, Leon Goretzka en Serge Gnabry. Geen enkele andere club leverde meer dan één speler.”