’Dembele veel beter dan Neymar’

Volgens de FC Barcelona-preses heeft de Catalaanse club het vertrek van de Braziliaanse aanvaller al lang en breed opgevangen. „We hebben het geld van Neymar (222 miljoen euro, red.) in een project gestoken met Philippe Coutinho en Ousmane Dembele”, vertelt hij aan TVE.

Coutinho werd in 2018 voor 120 miljoen euro overgenomen van Liverpool. Dembele kwam in 2017 Barcelona voor 105 miljoen euro versterken. Beide lieten in hun beginperiode zeker nog geen onuitwisbare indruk achter, maar Bartomeu is diep onder de indruk.

„Het niveau van Dembele is nu al beter dan dat van Neymar. Hij is een veel betere speler dan Neymar. Hij heeft zich al uitstekend aangepast hier. Coutino is ook een fantastische voetballer. Hij wordt almaar beter. We verwachten heel veel van hem”, aldus Bartomeu.

Josep Maria Bartomeu Ⓒ EPA

Barça jaagt woensdagavond net als Ajax op een plek in de halve eindstrijd van de Champions League. De Catalanen nemen het in eigen huis op tegen Manchester United. Op Old Trafford won het elftal van Ernesto Valverde al met 0-1.